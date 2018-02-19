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29 января 2018

GJEPC опроверг сообщения о резком росте импорта бриллиантов в Индию

Сегодня
Новости
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии опроверг сообщения некоторых СМИ о «четырехкратном всплеске» импорта бриллиантов в страну «из неуказанных локаций» в период с апреля по ноябрь 2017 года. Совет сообщил, что все импортируемые партии бриллиантов отслеживаются, а общий объем импорта полированных камней составил $1,53 млрд, что на 14,5% меньше, чем $1,79 млрд, зарегистрированные с апреля по ноябрь 2016 года.
GJEPC также заявил, что сообщения в СМИ основаны на предварительных показателях и некоторых расхождениях в данных, опубликованных на веб-сайте DGCI&S из Калькутты.
В GJEPC отметили, что неточные цифры, приведенные некоторыми СМИ, ошибочны по двум причинам: во-первых, общая цифра в $6,3 млрд, указанная как импорт бриллиантов, включает в себя две различные категории: фактический импорт камней и обратную доставку партий бриллиантов. Оба термина официально используются как в торговле, так и Таможенным департаментом Индии. Первая категория, представляющая собой фактический импорт бриллиантов по стоимости, продемонстрировала снижение на 14,5% в текущем финансовом году.
Между тем категория обратной доставки в апреле-ноябре 2017 года составила $4,95 млрд, что практически соответствует цифре в $4,98 млрд, которая была зарегистрирована в аналогичный период годом ранее. Эту категорию нельзя рассматривать как импорт, поскольку она представляет собой «сертифицированный экспорт» для повторного импорта бриллиантовой продукции.
Вторая причина неточных цифр, приведенных в СМИ, - это так называемый «эффект низкой базы»: до октября 2016 года данные по импорту бриллиантов в Индию «из неуказанных локаций» не собирались и не публиковались в DGCI&S.
GJEPC подтвердил, что об этом несоответствии было официально сообщено правительству 14 февраля. В Совете уверены, что цифры DGCI&S за предыдущие годы будут согласованы в ближайшее время.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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