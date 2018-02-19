Мехул Чокси увольняет персонал и закрывает свой бизнес

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Индийский диамантер Мехул Чокси (Mehul Choksi), который также является председателем и управляющим директором Gitanjali Group, фактически объявил о закрытии своего предприятия, сообщает портал TOI.

Мехул Чокси, который вместе со своим племянником Ниравом Моди (Nirav Modi) обвиняются в мошенничестве с Пенджабским национальным банком (Punjab National Bank), посоветовал своим сотрудникам искать новую работу, поскольку он больше не в состоянии исполнять свои обязательства перед ними.

Чокси заявил, что его операции зашли в тупик, поскольку «следственные действия создали в них хаос». Он также утверждал, что не чувствует себя в безопасности и опасается за членов своей семьи.

Между тем Чокси «с тяжелым сердцем» объявляет о своем решении, обещая выполнить все обязательства перед сотрудниками, как только «все вернется в норму». Он позволил работникам забрать себе принадлежавшие фирме ноутбуки и мобильные телефоны.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



