Зимбабве получила $2,6 млрд от продажи алмазов из Маранге с 2006 года

Вчера

В Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) сообщили, что с 2006 года компании удалось продать 51 млн каратов алмазов с месторождений Маранге (Marange) за $2,4 млрд.

"Общий вес камней с 2006 по 2017 год по нашей отчётности составляет 51 060 095,92 карата. Мы проводили маркетинг и продажу этих алмазов, получив $2 429 733 333,87", - заявил генеральный директор MMCZ Масимба Чандаванверва (Masimba Chandavengerwa) на слушаниях в парламентском комитете Зимбабве по шахтам и горной добыче.

Комитет расследует утверждения о том, что от продажи алмазов из Маранге было получено $15 млрд, однако в казну поступило лишь $2 млрд.

Что касается 1,7 млн каратов алмазов, конфискованных бывшим министром горной добычи Обертом Мпофу (Obert Mpofu) у Canadile Miners после приостановки деятельности компании, то Чандаванверва заявил, что камни были доставлены в MMCZ и затем проданы.

"Когда операции Canadile были приостановлены, мы только завершили продажу этих алмазов, - сказал он. – Мы не смогли выставить счета по этим алмазам клиенту, который выиграл торги, из-за сложившейся ситуации. Затем Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) поручила нам создать счет от имени Marange Resources".

Тем не менее, депутаты заявили, что это является кражей алмазов, и, возможно, именно по этой причине Зимбабве никогда не привлекала инвесторов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



