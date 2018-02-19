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29 января 2018

Прибыль Lucara Diamond -38,8% в 2017 году

Сегодня
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Скорректированная прибыль Lucara Diamond до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на 38,8% до $113,5 млн в 2017 году по сравнению с $185,4 млн годом ранее, согласно годовым финансовым результатам компании.
Между тем в Lucara не сообщили о причинах подобного падения показателей.
Lucara, которая управляет шахтой Карове (Karowe) в Ботсване, заявила, что в течение года выручка достигла $220,8 млн по сравнению с $295,5 млн в 2016 году.
Доходы в прошлом году включали в себя продажу 1109-каратного алмаза Lesedi La Rona) за $53 млн, или по $47 777 за карат, тогда как в 2016 году был продан алмаз Constellation весом 813 каратов за $63,1 млн.
Также средняя цена продажи камней в 2017 году составила $847 за карат по сравнению с $824 за карат годом ранее.
"В этом году компания продолжала регистрировать высокие цены на свои алмазы, демонстрируя качество камней с южной доли проекта Карове (Karowe)", - сказал исполнительный директор компании Уильям Лэмб (William Lamb).
Между тем, в 2017 году на своем проекте Lucara произвела 249 767 каратов алмазов.
"Наши капитальные проекты по улучшению обогатительного завода были своевременно завершены, оставаясь в рамках бюджета, что позволит обеспечить максимальную отдачу на шахте, - сказал Лэмб. - Эти системы работают хорошо и превосходят наши ожидания. Мы продолжаем работу по расширению ресурса на подземную часть проекта Карове. Предварительное технико-экономическое обоснование будет завершено во второй половине 2018 года".
По прогнозам, в 2018 году на Карове будет добыто от 270 000 до 290 000 каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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