Технологическое подразделение De Beers разработало уникальную систему измерения плотности руды

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Предприятие De Beers Technologies South Africa (DebTech SA) разработало уникальную систему измерения плотности руды, которая обеспечивает обогатительные установки быстрыми и точными данными по профилям плотности материала, из которого состоят образцы породы, по данным СМИ.

Денсиметрическая измерительная система RhoVol может обрабатывать около 1000 образцов породы в час, чего обычно достаточно для формирования представительного образца, сообщает портал Mining Weekly.

Менеджер по исследованиям и разработкам DebTech Грант Хай (Grant High) отметил, что задержки в получении результатов представляют собой упущенные возможности для металлургических заводов.

"Металлургическая промышленность уже много лет ищет [решение] для измерения плотности поступающего материала в реальном времени, так что настройки завода могут быть оптимизированы вовремя и сильно сказаться на результатах", - сказал он.

В южноафриканской железорудной промышленности проходили испытание около восьми систем RhoVol в процессе их разработки, а одна из подобных установок в настоящее время работает на алмазной шахте в Ботсване.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



