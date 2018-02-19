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29 января 2018

Розничные ювелирные продажи в Гонконге +5,2% в IV квартале 2017 года

Сегодня
Новости
Согласно статистическим данным, опубликованным отделом переписи населения и статистики Гонконга, розничные продажи ювелирных изделий в регионе выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигли 75,05 млн гонконгских долларов ($9,6 млн).
Рост продаж был обусловлен сильными показателями торговли в декабре – уже 10-й месяц повышения подряд. Согласно официальным данным, за отчетный месяц продажи выросли на 5,8% по стоимости и на 4,3% по объему по сравнению с декабрем 2016 года.
В течение месяца общий объем розничных продаж составил 44,8 млн гонконгских долларов по сравнению с 42,4 млн гонконгских долларов годом ранее и 38,7 млн гонконгских долларов в ноябре 2017 года, причем почти каждая розничная категория регистрировала рост в течение месяца.
Продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков выросли на 6,3% в декабре по сравнению с предыдущим годом, причем ежемесячный рост наблюдался шестой раз подряд.
В своем заявлении Ассоциация по управлению розничной торговлей в Гонконге (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) заявила, что ее участники позитивно оценивают перспективы продаж и ожидают однозначных показателей роста в январе-феврале 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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