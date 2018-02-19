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Ари Эпштейн: «Торговля алмазами снова стабильна»

Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), в интервью агентству Rough&Polished ответил на вопросы об итогах минувшего года и нынешнем положении дел...

Сегодня

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

19 февраля 2018

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

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05 февраля 2018

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29 января 2018

Ангола выпустит больше евробондов

Сегодня
Новости
Ангола намерена осуществить выпуск второй партии европейских облигаций на сумму порядка $2 млрд в конце февраля, сообщают СМИ.
По данным Macauhub, в ноябре 2015 года Ангола впервые выпустила еврооблигации и привлекла около $1,5 млрд со внешнего рынка через синдикат банков, возглавляемый американским Goldman Sachs International, который включал также Deutsche Bank и китайский ICBC International.
Министр финансов Анголы Арчер Мангейра заявил в Национальном собрании, что ряд банков работает с казначейством для подготовки выпуска бумаг суверенного долга страны в иностранной валюте.
Данные, опубликованные министерством финансов в прошлом месяце, показывают, что государственный долг Анголы (который исключает задолженность ангольских государственных компаний), составляет более 67% ВВП страны.
В прошлом году Ангола произвела 9,44 млн каратов алмазов на своих обширных кимберлитовых и аллювиальных проектах, получив доход в размере $1,102 млрд, по данным министерства минеральных ресурсов страны.
В 2016 году Ангола произвела 9 миллионов каратов алмазов стоимостью $1,079 млрд.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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