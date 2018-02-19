Ангола выпустит больше евробондов

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Ангола намерена осуществить выпуск второй партии европейских облигаций на сумму порядка $2 млрд в конце февраля, сообщают СМИ.

По данным Macauhub, в ноябре 2015 года Ангола впервые выпустила еврооблигации и привлекла около $1,5 млрд со внешнего рынка через синдикат банков, возглавляемый американским Goldman Sachs International, который включал также Deutsche Bank и китайский ICBC International.

Министр финансов Анголы Арчер Мангейра заявил в Национальном собрании, что ряд банков работает с казначейством для подготовки выпуска бумаг суверенного долга страны в иностранной валюте.

Данные, опубликованные министерством финансов в прошлом месяце, показывают, что государственный долг Анголы (который исключает задолженность ангольских государственных компаний), составляет более 67% ВВП страны.

В прошлом году Ангола произвела 9,44 млн каратов алмазов на своих обширных кимберлитовых и аллювиальных проектах, получив доход в размере $1,102 млрд, по данным министерства минеральных ресурсов страны.

В 2016 году Ангола произвела 9 миллионов каратов алмазов стоимостью $1,079 млрд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



