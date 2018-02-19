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22 января 2018

AWDC назначил нового президента

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Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), представляющий интересы 1 600 алмазных компаний в Антверпене, назначил своим новым президентом Нишита (Бали) Парикха (Nishit (Bali) Parikh), который сменит на этом посту Стефана Фишлера (Stéphane Fischler). Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном AWDC в четверг. Совет директоров AWDC также назначил Фредди Инзлихта (Freddy Inzlicht) и Самира Мехту (Samir Mehta) вице-президентами, соответственно представляющими биржи и торговлю.
Присутствие Стефана Фишлера в AWDC в последние 11 лет способствовало устойчивости и управляемости этой организации, в которой он сначала работал в качестве вице-президента, а затем с 2012 стал ее президентом. Его приверженность организации была непоколебимой, и он стал важной частью ее успеха в качестве ведущей торговой организации в алмазной промышленности. Пробыв на посту президента более пяти лет, Стефан Фишлер теперь возвращает эстафетную палочку Нишиту (Бали) Парикху, бывшему президенту AWDC (2010-2012) и генеральному директору одной из ведущих мировых алмазных компаний - Diarough.
Участие Стефана Фишлера в глобальной торговле алмазами выходит далеко за рамки AWDC. Помимо того, что он является партнером международной компании Fischler Diamonds, он в настоящее время является должностным лицом в нескольких отраслевых организациях. Принимая во внимание то, что недавно Стефан Фишлер был избран президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), организации, основателем которой он является, он считает, что пришла пора передать бразды правления в AWDC в другие руки.
Его преемник Нишит Парикх способствовал экспоненциальному росту бизнеса, начатого его отцом в Антверпене еще в 1975 году, и он пользуется широким уважением среди алмазного сообщества Антверпена. Совет директоров AWDC также назначил Фредди Инзлихта и Самира Мехту вице-президентами, соответственно представляющими биржи и торговлю.
«От имени AWDC, его Совета директоров и руководства я хотел бы поблагодарить Стефана за его руководство в AWDC и его приверженность алмазной отрасли Антверпена, - говорит генеральный директор AWDC Ари Эпштейн (Ari Epstein). - Его твердая приверженность обеспечению устойчивости алмазной промышленности в целом и, в частности, алмазной отрасли Антверпена, ее производственной инфраструктуры, а также ее участников, как больших, так и малых, способствовала сохранению лидирующих позиций Антверпена. Он оставляет после себя здоровое наследие для AWDC».
Приветствуя Нишита Парикха в качестве нового президента AWDC, Ари Эпштейн сказал: «Преемственность, стабильность и высокие личные качества - все это важные элементы в торговле алмазами, и Бали (Парикх) воплощает в себе все эти качества. Мы очень рады приветствовать его в качестве президента AWDC, и у каждого из нас есть уверенность, что он станет сильным лидером в предстоящие важные годы, опираясь на поддержку присутствующих вице-президентов и ветеранов Совета директоров Фредди Инзлихта и Самира Мехты».

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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