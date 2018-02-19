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Глава Lucapa Diamond сообщил о позитивном начале 2018 года для алмазного рынка

Вчера
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Рынок алмазного сырья в начале этого года «чувствует себя очень хорошо», поскольку высокий спрос на необработанные камни в январе возрос, отметил исполнительный директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Продажи алмазного сырья De Beers за первый цикл 2018 года составили порядка $665 млн, в то время как АЛРОСА реализовала алмазов на $499 млн в январе.
"Я думаю, что, если вы оцените продажи других производителей (и спросите их об этом), то они также весьма оптимистично смотрят на свои результаты, поэтому я думаю, что, как и ожидается от алмазной промышленности, январь и февраль стали сильными (месяцами) с точки зрения цен и спроса", - заявил он в интервью Rough & Polished в начале февраля. - Поэтому я полагаю, что год начался так же, как и всегда, а начинается он всегда очень, очень хорошо".
Везеролл отметил, что, хотя из-за волатильности сложно прогнозировать будущее алмазного рынка, спрос на камни высокой категории, по-видимому, продолжит оставаться стабильным к концу этого года.
Он, однако, добавил, что рынок алмазов низкой ценовой категории находится под давлением.
"Похоже, что (ситуация на рынке) зависит от пополнения запасов: когда есть подозрение на низкий уровень запасов сырья, растет спрос со стороны индийских диамантеров, и цены восстанавливаются, - рассуждает Везеролл. - Но, как вы знаете, мы работаем в высоком ценовом сегменте, и ситуация остается довольно неплохой, спрос очень, очень хороший, поэтому мы не наблюдаем такого ценового давления".

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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