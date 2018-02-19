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22 января 2018

GJEPC и MIDC будут совместно работать над созданием "Ювелирного технопарка" в Мумбаи

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии и компания Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) подписали меморандум о взаимопонимании в отношении создания крупнейшего в Индии "Ювелирного технопарка" в Мумбаи.
Подписание договора состоялось на мероприятии «Magnetic Maharashtra» при участии министра торговли и промышленности Индии Суреша Прабху и главного министра штата Махараштра Девендры Фаднавис (Devendra Fadnavis). Со стороны GJEPC документ подписал его председатель Прамод Агарвал (Pramod Agarwal), а от имени MIDC - генеральный директор компании Санджай Сетхи (Sanjay Sethi).
Предлагаемый проект "Ювелирного технопарка" в Мумбаи будет создан в городе Нави-Мумбаи на 25 акрах земли, которые обеспечат 4 млн кв. футов площади застройки. Новая технологическая зона будет вмещать в себя более 5000 предприятий в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий размерами от 500 до 10 000 кв. футов. Инвестиции в проект составят порядка $1,96 млрд в течение 3-5 лет.
Некоммерческая компания India Jewellery Park уже была создана специально для развития парка.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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