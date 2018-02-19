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Stellar Diamonds начинает проектно-изыскательские работы на шахте Тонго-Тонгума

Сегодня
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Stellar Diamonds заявила о начале проектно-изыскательских работ (Front End Engineering and Design study, FEED) по подземной шахте Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma) в Сьерра-Леоне.
Основными задачами данных работ является «определение технических требований для проекта, чтобы обеспечить правильную разработку подземного рудника и верную проектировку конструкции и компоновки обогатительной установки, а также четко определить её потенциал», заявили в компании.
Программа проектно-изыскательских работ также призвана окончательно оценить капитальные затраты и бюджет на операционные расходы. Кроме того, будет разработан план выполнения проекта.
"Мы рады, что первая ключевая веха в развитии шахты Тонго-Тонгума началась", - сказал исполнительный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson).
Он добавил, что Stellar пробурит ряд скважин глубиной 75м и общей протяженностью 9000м, тогда как ранее уже было произведено бурение общей протяжённостью 66 000м.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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