Прибыль De Beers в 2017 году выросла на 2% несмотря на падение выручки

Сегодня

De Beers, владеющая 85% акций Anglo American, сообщила, что ее базовая скорректированная прибыль до учета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 2% до $1,435 млрд по сравнению с $1,406 млрд годом ранее, несмотря на снижение доходов от пополнения запасов ограночным сегментом в 2016 году.

Выручка группы компаний за год снизилась на 4% до $5,8 млрд против $6,1 млрд, зарегистрированных в 2016 году.

De Beers заявила, что небольшой рост прибыли был обусловлен улучшением рентабельности из-за сокращения капитальных расходов благодаря росту добычи и производительности труда. Также проекты алмазной компании в Канаде внесли значительный вклад на фоне роста добычи на проекте Гачо Куэй (Gahcho Kué) и закрытия нерентабельного проекта Снэп Лейк (Snap Lake). Принадлежащий De Beers производитель синтетических алмазов Element Six улучшил показатели благодаря восстановлению нефтегазового рынка.

"Рост прибыли был частично нивелирован неблагоприятными валютными курсами, а повышение доли затрат на вскрышные работы привело к росту расходов, а не доходов, с наращиванием подобных работ на проекте Венеция (Venetia) в ЮАР", - сообщили в De Beers.

В компании заявили, что средняя цена на алмазы в прошлом году снизилась на 13% до $162 за карат.

Это, по словам представителей компании, было частично компенсировано увеличением консолидированных продаж на 8% до 32,5 млн каратов, против 30,0 млн каратов в 2016 году.

Добыча алмазного сырья De Beers в 2017 году увеличилась на 22% до 33,5 млн каратов, против 27,3 млн каратов в 2016 году, что отражает более сильные базовые условия торговли, а также вклад от наращивания производства на проекте Гачо Куэй.

Debswana, дочернее предприятие De Beers в Ботсване, увеличило производство на 11% до 22,7 млн каратов, против 20,5 млн каратов в 2016 году.

В Намибии производство Namdeb выросло на 15% до 1,8 млн каратов, против 1,6 млн каратов в 2016 году, в основном из-за более высокой добычи судном Mafuta Debmarine Namibia, что обусловлено более высокими темпами производства после повышения коэффициента использования судна в 2016 году.

De Beers South Africa также увеличила производство на 23% до 5,2 млн каратов по сравнению с 4,2 млн каратов годом ранее, главным образом благодаря проекту Венеция. Роста добычи удалось достичь благодаря более высокому содержанию алмазов в породе, а также благодаря улучшению операционных результатов при обогащении руды.

Группа De Beers заявила, что ее производство в Канаде в прошлом году выросло до 3,8 млн каратов, против 1,0 млн каратов в 2016 году.

Ожидается, что в 2018 году De Beers добудет от 34 млн до 36 млн каратов в зависимости от условий торговли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



