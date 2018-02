GIT займется продвижением ювелирных украшений от тайских народных мастеров

Сегодня

Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT) объявил о запуске проекта «Наследие и идентичность» (Inheritance and Identities), который призван привлечь внимание к местным сообществам производителей драгоценных камней и ювелирных украшений.

Целью проекта является приведение уникальных продуктов от местных тайских производителей в соответствие с потребностями рынка. Например, GIT помогает модернизировать дизайн ювелирных изделий, сохраняя при этом их уникальность.

"Это один из наших ключевых проектов в 2018 году. Наши главные задачи - расширить возможности мастеров в ювелирной промышленности и помочь им в разработке продуктов для удовлетворения потребностей рынка, - сказала г-жа Дуангкамол Джиамбутр (Duangkamol Jiambutr), директор GIT. - Мы также надеемся привлечь внимание туристов и любителей ювелирных изделий со всего мира к драгоценным камням и ювелирным украшениям, производимым местными сообществами".

Помимо разработки дизайна, GIT сосредоточится на маркетинге ювелирных изделий путем сотрудничества с партнерами по расширению каналов сбыта. GIT продемонстрирует ювелирные изделия из данного проекта на 61-й ярмарке драгоценных камней и ювелирных изделий в Бангкоке, организованной DITP с 21 по 25 февраля.

"Местные ремесленники, участвующие в нашем проекте, покажут свои таланты и способности через ювелирные изделия, представленные на ярмарке, - говорит г-жа Джиамбутр. - Мы ожидаем, что местные ремесленники продадут больше драгоценностей и увеличат свои доходы. Этот проект не только помогает создавать рабочие места и получать доход местным сообществам, но и позволяет сохранить ценное наследие тайского ювелирного мастерства".