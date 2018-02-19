DTCB может начать сортировку и оценку алмазов из рудников других компаний помимо De Beers

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Diamond Trading Company Botswana (DTCB) изучает возможность сортировки и оценки алмазов, полученных из рудников, не принадлежащих De Beers. Об этом, как сообщает Weekendpost, заявил управляющий директор DTCB Тобаке Кобеди (Tobake Kobedi).

Говоря о возможных планах компании брать больше работы от других клиентов, Кобеди подтвердил, что DTCB не хотелось бы ограничиваться получением алмазов исключительно от Debswana Diamonds.

"В настоящее время, по нашему соглашению с акционерами, как это определено нашими учредителями, мы сортируем алмазы только с рудников De Beers в Ботсване, но мы хотим сделать предложение нашим акционерам касаемо будущего Ботсваны после истощения алмазных рудников", - отметил Кобеди.

Он сказал, что мощность завода по сортировке и оценке драгоценных камней DTCB составляет более 33 млн каратов алмазов в год, но в настоящее время завод получает только 22 млн каратов с рудников Debswana. "Почему мы не можем брать необработанные алмазы Lucara, с рудника Гхагху (Ghagoo) и других шахт? В настоящее время восстановление добычи камней в Зимбабве говорит о возможностях новых алмазных открытий, почему мы не можем предложить себе потребление оттуда и из других рудников в регионе?", - задался вопросом Кобеди, обсуждая стратегию DTCB до 2020 года и видение будущего Ботсваны, в котором эта страна остается алмазным центром даже после истощения месторождений.

Джозеф Итобогенг (Joseph Ithobogeng), главный операционный директор DTCB, заявил, что к 2020 году компания намерена добиться признания в качестве перерабатывающей организации мирового класса, стать более надежной, обеспечивать постоянную и последовательную доставку продукции клиентам, а также с уменьшить протяженность цепочки поставок, повысить рыночную гибкость и восприимчивость к изменениям.

"Мы намерены снизить объемы доработок благодаря эффективными системам управления качеством, сокращению рисков и повышению потребительского доверия при выполнении планов продаж до 2020 года", - заключил он.



