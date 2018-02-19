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22 января 2018

Jing Daily и RTG опубликовали доклад «Будущий китайский потребитель»

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Новости
RTG Consulting Group и Jing Daily недавно опубликовали доклад «Будущий китайский потребитель: забудьте все, что вам известно» (Future Chinese Consumer: Forget Everything You Know), посвященный новому поколению активных потребителей в Китае - Пробужденному поколению (Awakened Generation). В докладе также описывается то, как лучше всего апеллировать к этим людям.
К Пробужденному поколению относятся молодые люди в Китае, связанные друг с другом через интернет, они любознательны и добросовестны – все эти черты прослеживались в проведенном RTG и Jing Daily опросе людей из КНР, родившихся после 70х, 80х и 90х годов. Также опрос проводился среди тех респондентов, которые используют смартфоны.
Большинство представителей Пробужденного поколения учатся в университетах или являются недавними выпускниками, они выросли в интернет-среде, имеют глобальное мировоззрение, и достигают совершеннолетия в то время, когда Китай сильнее, чем когда-либо, утверждается в докладе.
Согласно докладу, новые активные потребители могут подразделяться на четыре демографические группы: тех, кто находится под влиянием искусства и культуры; тех, для кого важны путешествия и досуг; тех, кто серьезно заботится об окружающей среде; и, наконец, тех, кто стремится к индивидуализации.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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