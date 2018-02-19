Мировой спрос на золото упал в 2017 году

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Спрос на золото вырос на 6% в конце 2017 года, достигнув в четвертом квартале 1095,8 тонны. Тем не менее, общий спрос на весь 2017 год снизился на 7% до 4071,7 тонны по сравнению с 2016 годом, согласно последнему отчету "Тенденции спроса на золото" (Gold Demand Trends), опубликованному Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC).

Приток в золотые биржевые фонды (ETF) неуклонно продолжался в течение всего года, составив 202,8 тонны, но отставал от исключительных уровней, наблюдавшихся в 2016 году. Аналогичным образом, центральные банки продолжали наращивать золотые запасы, хотя и меньшими темпами, закупив 371 тонну золота, что на 5% меньше по сравнению с 2016 годом.

Спрос на золотые слитки и монеты за весь 2017 год упал на 2%, так как розничные инвестиции в драгоценный металл в США резко сократились. Тем не менее, в этом году наблюдалось восстановление спроса на золотые ювелирные изделия и потребление данного металла для технологических нужд по сравнению с 2016 годом. Улучшение экономических условий привело к росту настроений потребителей в Индии и Китае, а рост производства смартфонов и другой техники повысил спрос на золото в высокотехнологичном производстве.

"Неудивительно, что общий спрос на золото снизился с учетом ужесточения денежно-кредитной политики и сильных рынков акций в 2017 году, но рынок все равно находится в неплохом состоянии, - сказал Алистер Хьюитт (Alistair Hewitt), руководитель отдела анализа рынков WGC. - Спрос на ювелирные изделия вырос, поскольку в Китае улучшились экономические условия, а изменение политики в Индии устранило барьер для спроса, в то время как смартфоны следующего поколения повысили потребление золота технологическими компаниями".

Горная добыча золота в 2017 году достигла рекордного уровня в 3269 тонн, а объем переработки упал на 10%, что привело к тому, что общий объем предложения золота на рынке сократился на 4% до 4398 тонн.



