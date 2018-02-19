Sarine подала в суд на Rose Gems за мошенничество с системами Galaxy

Сегодня

Компания Sarine Technologies Ltd 12 февраля подала в суд на производителя бриллиантов из Сурата Rose Gems, обвинив его в нарушении контракта и мошенническом использовании технологий и систем отображения включений в алмазах Galaxy.

Ранее технологическая компания заявила о том, что производитель бриллиантов с помощью незаконных манипуляций с программным обеспечением отсканировал больше алмазов, чем было заявлено.

В свете этих событий Sarine подала иск против Rose Gems в Коммерческий суд города Вадодара, в котором было заявлено о нарушении контракта и авторских прав. Компания потребовала судебного запрета на деятельность компании, а также выплату счетов и ущерба на сумму свыше $750 000 плюс судебные издержки.

Sarine считает, что судебный иск является лишь одним из многих вариантов защиты её прав. Компания работает над привлечением ведущих мировых игроков и организаций в отрасли для защиты целостности всей индустрии.

Дэвид Блок, главный исполнительный директор Sarine Group, сказал: "Группа Sarine будет продолжать преследовать любую сторону, которая пытается нарушить нашу интеллектуальную собственность или злоупотреблять нашими системами. Мы приняли подход с нулевой терпимостью к незаконному использованию наших технологий и будем продолжать инвестировать все необходимые ресурсы для привлечения виновных к ответственности перед законом, а также подключать другие каналы для обеспечения соблюдения прав Sarine".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



