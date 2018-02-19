Зимбабвийская НПО призвала КП провести аудит алмазодобычи в стране

Исполняющий обязанности директора ассоциации Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi) заявил парламентскому комитету по горной добыче и энергетике на прошлой неделе, что последняя инспекция алмазодобычи в Зимбабве была проведена КП в 2012 году до консолидации операций в Маранге (Marange).
Зимбабве консолидировала алмазодобычу в Маранге в 2015 году, чтобы улучшить приток доходов от продажи драгоценных камней в казну и снизить объемы контрабанды.
"Из-за изменений, которые были сделаны после консолидации, есть необходимость в пересмотре деятельности (по добыче алмазов). Последний обзорный визит был основан на соблюдении правил всеми добывающими компаниями. Правительству следует пригласить КП, чтобы убедиться, что добыча все еще отвечает минимальным требованиям организации", - сказал Мтиси.
Он также отметил, что существуют «серые зоны», где правила КП не соблюдаются из-за контрабанды, слабой правовой базы и отсутствия банковских переводов. На таких участках наличные продажи необработанных алмазов должны осуществляться через банки.
"В Маранге мы слышали о случаях добычи алмазов синдикатами, мы документировали такие случаи. Мы наблюдали такие ситуации в Маранге, и даже в настоящий момент в Маранге происходят незаконные действия. Алмазы также уходят из Маранге (посредством контрабанды). Это означает, что безопасность на низком уровне. Мы не соответствуем требованиям КП с точки зрения безопасности".
Между тем исполнительный директор Центра по управлению природными ресурсами Фарай Магуву (Farai Maguwu) заявил, что Зимбабве могла потерять даже больше $15 млрд из-за утечки алмазов из Маранге. Он потребовал провести судебную экспертизу по экспорту камней, а не по доходам от их продажи.
"Поскольку это касается других стран, нам нужно обратиться к Организации Объединенных Наций, как это сделала Демократическая Республика Конго, когда была создана специальная комиссия, - сказал он. - Я считаю, что Зимбабве все еще может это сделать, пригласить в Международный арбитражный суд такие страны, как Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, и потребовать репараций из-за разграбления наших алмазов".
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished