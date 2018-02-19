Зимбабвийская НПО призвала КП провести аудит алмазодобычи в стране

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Ассоциация защиты окружающей среды Зимбабве (Zimbabwe Environmental Law Association, Zela) заявила, что правительство должно пригласить Кимберлийский процесс (КП) для проведения аудита алмазного сектора, сообщает местная газета NewsDay.

Исполняющий обязанности директора ассоциации Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi) заявил парламентскому комитету по горной добыче и энергетике на прошлой неделе, что последняя инспекция алмазодобычи в Зимбабве была проведена КП в 2012 году до консолидации операций в Маранге (Marange).

Зимбабве консолидировала алмазодобычу в Маранге в 2015 году, чтобы улучшить приток доходов от продажи драгоценных камней в казну и снизить объемы контрабанды.

"Из-за изменений, которые были сделаны после консолидации, есть необходимость в пересмотре деятельности (по добыче алмазов). Последний обзорный визит был основан на соблюдении правил всеми добывающими компаниями. Правительству следует пригласить КП, чтобы убедиться, что добыча все еще отвечает минимальным требованиям организации", - сказал Мтиси.

Он также отметил, что существуют «серые зоны», где правила КП не соблюдаются из-за контрабанды, слабой правовой базы и отсутствия банковских переводов. На таких участках наличные продажи необработанных алмазов должны осуществляться через банки.

"В Маранге мы слышали о случаях добычи алмазов синдикатами, мы документировали такие случаи. Мы наблюдали такие ситуации в Маранге, и даже в настоящий момент в Маранге происходят незаконные действия. Алмазы также уходят из Маранге (посредством контрабанды). Это означает, что безопасность на низком уровне. Мы не соответствуем требованиям КП с точки зрения безопасности".

Между тем исполнительный директор Центра по управлению природными ресурсами Фарай Магуву (Farai Maguwu) заявил, что Зимбабве могла потерять даже больше $15 млрд из-за утечки алмазов из Маранге. Он потребовал провести судебную экспертизу по экспорту камней, а не по доходам от их продажи.

"Поскольку это касается других стран, нам нужно обратиться к Организации Объединенных Наций, как это сделала Демократическая Республика Конго, когда была создана специальная комиссия, - сказал он. - Я считаю, что Зимбабве все еще может это сделать, пригласить в Международный арбитражный суд такие ​​страны, как Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, и потребовать репараций из-за разграбления наших алмазов".



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



