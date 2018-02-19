BDB готовится к «Индийской бриллиантовой неделе» в апреле

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!» В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...