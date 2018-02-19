BDB готовится к «Индийской бриллиантовой неделе» в апреле

На мероприятии 225 индийских компаний представят свою бриллиантовую продукцию зарубежным покупателям, которые будут размещаться в 200 гостиничных номерах, сообщается в пресс-релизе биржи.
"Мы наблюдаем огромный интерес к «Индийской бриллиантовой неделе» всего через две недели после первого объявления о мероприятии", - пояснил Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB, возглавляющий проект.
Официальная регистрация на мероприятие, как ожидается, начнется в конце февраля.
Шах также сказал: "В рамках мероприятия, помимо демонстрации оборудования для обнаружения синтетических бриллиантов и предоставления услуг по конкурентоспособным ценам, также будут организованы семинары и встречи по теме синтетики. Данный аспект бриллиантовой недели принесет значительную добавленную стоимость для посетителей благодаря последним важным данным по этой проблеме".
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) сказал: "Мероприятие уже превзошло наши ожидания, и мы очень рады тому, сколько покупателей намерены посетить его. Необходимость такой бриллиантовой недели в Индии ясна. Будучи крупнейшим в мире центром производства бриллиантов и сердцем мировой торговли алмазами, наша страна является лучшим местом для покупателей, чтобы оценить невероятный ассортимент полированных камней. У нас есть бриллианты буквально каждого типа, размера и цвета".
Хотя приоритет при регистрации будет отдаваться членам бирж, аффилированных со Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), всем другим участникам алмазной торговли по всему миру также предлагается принять участие в мероприятии.
Посетители, заинтересованные в регистрации на «Индийской бриллиантовой неделе», могут уточнить всю необходимую информацию, отправив электронное письмо на адрес info@bdbindia.org
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished