Эксклюзив
Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл
Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...
Вчера
Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски
Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...
12 февраля 2018
Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»
В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...
05 февраля 2018
Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
29 января 2018
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
22 января 2018
АЛРОСА планирует два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в Гонконге
Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА готовит к аукциону алмазы специальных размеров массой 10,8 карата и более. Филиал выставляет 121 лот ювелирного качества общей массой 1949 карат, вес самого крупного алмаза – 47,08 карата.
Выставляемые на аукцион камни добыты на месторождениях АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
«Наши гонконгские аукционы, как правило, привлекают клиентов из крупных центров торговли алмазно-бриллиантовой продукцией, в том числе из стран АТР. К сегодняшнему дню на участие в торгах зарегистрировано более 80 компаний. Учитывая состав участников и стабильный спрос на наш ассортимент, ожидаем, что аукцион завершится с хорошими результатами», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», гранильное подразделение АЛРОСА, в рамках гонконгской выставки проведет аукцион по продаже 87 бриллиантов. Клиентам будет предложено 63 драгоценных камня стандартного цветового ряда и 24 – фантазийного желтого цвета. Суммарный вес выставляемых на аукцион бриллиантов составляет 284 карата.
Предлагаемый для аукциона ассортимент состоит из различных видов огранки: изумруд, квадратный изумруд, подушка, груша, радиант, сердце, овал. Самый большой бриллиант весом 20,63 карата имеет стандартную круглую форму огранки.
Бриллианты были изготовлены из сырья, добытого на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и ПАО «Севералмаз».
«HKTDC организует выставку, которая ежегодно объединяет большое количество участников, и на сегодняшний день является одной из лучших в мире площадок для взаимодействия покупателей и продавцов алмазно-бриллиантовой продукции. На этот аукцион мы пригласили клиентов из Гонконга, КНР, США, Бельгии, Израиля и Индии, подготовив для них интересный ассортимент, состоящий не только из бриллиантов стандартного цветового ряда, но и фантазийных цветов», - рассказал директор компании «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павел Винихин.
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)