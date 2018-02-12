АЛРОСА планирует два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в Гонконге

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АЛРОСА планирует провести два аукциона по продаже алмазов и бриллиантов в рамках выставки Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show, которую организует Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) в Гонконге с 27 февраля по 3 марта 2018 года.

Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА готовит к аукциону алмазы специальных размеров массой 10,8 карата и более. Филиал выставляет 121 лот ювелирного качества общей массой 1949 карат, вес самого крупного алмаза – 47,08 карата.

Выставляемые на аукцион камни добыты на месторождениях АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «Алмазы Анабара» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

«Наши гонконгские аукционы, как правило, привлекают клиентов из крупных центров торговли алмазно-бриллиантовой продукцией, в том числе из стран АТР. К сегодняшнему дню на участие в торгах зарегистрировано более 80 компаний. Учитывая состав участников и стабильный спрос на наш ассортимент, ожидаем, что аукцион завершится с хорошими результатами», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.

Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», гранильное подразделение АЛРОСА, в рамках гонконгской выставки проведет аукцион по продаже 87 бриллиантов. Клиентам будет предложено 63 драгоценных камня стандартного цветового ряда и 24 – фантазийного желтого цвета. Суммарный вес выставляемых на аукцион бриллиантов составляет 284 карата.

Предлагаемый для аукциона ассортимент состоит из различных видов огранки: изумруд, квадратный изумруд, подушка, груша, радиант, сердце, овал. Самый большой бриллиант весом 20,63 карата имеет стандартную круглую форму огранки.

Бриллианты были изготовлены из сырья, добытого на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и ПАО «Севералмаз».

«HKTDC организует выставку, которая ежегодно объединяет большое количество участников, и на сегодняшний день является одной из лучших в мире площадок для взаимодействия покупателей и продавцов алмазно-бриллиантовой продукции. На этот аукцион мы пригласили клиентов из Гонконга, КНР, США, Бельгии, Израиля и Индии, подготовив для них интересный ассортимент, состоящий не только из бриллиантов стандартного цветового ряда, но и фантазийных цветов», - рассказал директор компании «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павел Винихин.





