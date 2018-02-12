GJEPC реагирует на предполагаемую аферу компаний Nirav Modi и Gitanjali Gems

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Реагируя на предполагаемое мошенничество, совершенное двумя его компаниями-членами Nirav Modi и Gitanjali Gems, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) опубликовал заявление от 17 февраля 2018 года, в котором выразил свою позицию по этому вопросу.

Ниже приводится текст заявления:

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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

17 февраля 2018 года, Мумбай. Индийская алмазная промышленность с ее десятками тысяч предприятий и шестью тысячами экспортеров является мировым лидером в области обработки алмазов. Общий объем экспорта ее продукции составляет $ 23 млрд, что включает в себя добавочную стоимость в размере свыше $ 7 млрд.

Недавний инцидент мошенничества со стороны предполагаемого диамантера вызывает озабоченность всей отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Промышленность решительно осуждает любые неправомерные и незаконные действия со стороны любого лица или производства. Следует отметить, что, когда тысячи экспортеров осуществляют предпринимательскую деятельность на законных основаниях, соблюдая все тщательно предписанные нормы и установленную практику, подобные инциденты могут иметь место только из-за несоблюдения установленных процедур и норм. Совет твердо убежден, что этот инцидент не будет иметь никаких последствий для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий.

Банковское финансирование отрасли уже регулируется строгими нормами Центрального банка Индии и правительством Индии, осуществляющими тщательные выездные внутренние проверки ежеквартально и ежегодно. За этим, в свою очередь, следуют внешний аудит и специальный аудит Центрального банка Индии каждые несколько лет. Каждая транзакция SWIFT, осуществляемая Банком, отражается на корсчете Международного отдела (казначейства) Банка. В дополнение к этому Центральный банк Индии в марте 2014 года запустил систему обработки и мониторинга экспортных данных для контроля за платежами по экспортно-импортным счетам. Это система, в которой все транзакции по экспорту и импорту фиксируются и отслеживаются до их реализации банками и таможнями.

При условии соблюдения преобладающей системы правил, возможность такого обширного нарушения без его обнаружения в течение нескольких финансовых периодов чрезвычайно удивительна и невероятна. Это лишь демонстрирует пробелы в системе внутреннего контроля и провал или отсутствие мер защиты от мошенничества в Банке. Отметив это, GJEPC выражает свою полную веру в индийскую банковскую систему. Индийские банки всегда помогали отрасли в создании добавочной стоимости, занятости и зарабатывании ценной валюты для страны. Мы твердо убеждены в том, что подобные инциденты могут произойти с любым сектором, и мы уверены, что закон все поставит на свои места. Тем не менее сотрудничество между отраслью и банковским сектором должно продолжаться в интересах страны.

С одной стороны, GJEPC изо всех сил пытается привлечь финансирование для экспортеров ювелирных изделий, особенно из сектора малых предприятий, которым не нужно вносить высокие залоги в рамках разрешенного для них лимита финансирования, и здесь можно найти такое явное авансирование средств (в виде подтверждающих писем), предоставляемых банком без каких-либо гарантий, что говорит об объемах нарушений, которые необходимо тщательно изучить.

В GJEPC мы всегда информировали финансовые учреждения и правительство о принятии надлежащих мер по управлению рисками для предотвращения таких инцидентов. Совет готов оказывать поддержку всем заинтересованным органам всеми возможными способами, добиваясь правильных выводов и наказания виновных.

В качестве высшего органа по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий GJEPC осуждает данный инцидент и настаивает на его тщательном расследовании в кратчайшие сроки. Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий составляет 7% от ВВП страны, 15% от товарного экспорта Индии и насчитывает более 4,5 млн человек, что вносит значительный вклад в экономику Индии и поддерживает ее глобальное лидерство в обработке алмазов и драгоценных камней.

GJEPC хотел бы официально заявить, что он распространяет среди участников отрасли знания о 17 целях устойчивого развития, поставленных Организацией Объединенных Наций, и отрасль строго следует принципам этической деловой практики и соблюдению финансовых и процессуальных законов страны. Подобные отдельные инциденты никоим образом не отвечают тому представлению о братстве, которое выдержало испытание временем и всегда вносило щедрый вклад в рост страны на пути предприимчивости, трудолюбия и единства.

СОВЕТ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЭКСПОРТУ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИНДИИ

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Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



