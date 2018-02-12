Вход
Регистрация

Эксклюзив

Lucapa станет узкоспециализированной алмазодобывающей компанией, говорит Везеролл

Lucapa Diamond считает, что, как только в этом году вступит в строй рудник Мотаэ (Mothae), она станет единственной компанией в мире, имеющей много алмазодобывающих предприятий, у которых средняя стоимость алмазов превышает $1 000 за карат. Стивен...

Вчера

Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Выставка Signature IIJS завершилась с надеждами на лучший 2018 год

Сегодня
Новости
Выставка Signature IIJS, проходившая 11-й раз подряд, и 5-я Индийская выставка оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME), которые были организованы с 9 по 12 февраля 2018 года, завершились с надеждами на рост ювелирного рынка в текущем году.
В своем выступлении главный гость мероприятия – диамантер Арункумар Мехта (Arunkumar Mehta), председатель группы Rosy Blue (Индия) и группы компаний B.Arunkumar, открывший шоу, подчеркнул, что только устойчивый видовой маркетинг сможет вернуть блеск ювелирной промышленности, сообщает портал gjepc.org.
Приветствуя гостей, председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Агарвал (Pramod Agarwal) заявил, что новый комитет организации недавно встретился с министром торговли и промышленности Индии, и вскоре представит план по продвижению индийских ювелирных изделий под "Брендом «Индия»" (Brand India) на мировых рынках.
Агарвал выделил некоторые из областей, в которых GJEPC тесно сотрудничает с правительством, чтобы модернизировать небольшие предприятия в ювелирном секторе. Среди них - создание Общих производственных центров (Common Facility Centres, CFC) в отделениях Совета по всей стране для расширения доступа к технологиям и предоставления специалистам возможности повышать навыки и качество продукции. Создание справочных бюро в офисах Совета позволит давать рекомендации для членов отрасли по увеличению экспорта; укрепление инфраструктуры индийских геммологических лабораторий позволит их сертификатам получить международное признание; также планируется расширение сети институтов дизайна для ювелиров.
Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), управляющий национальными выставками GJEPC, сказал, что шоу сможет помочь игрокам отрасли подготовиться к ожидаемому росту спроса на ювелирные изделия, который станет результатом шагов правительства по увеличению доходов в сельской местности и повышению занятости. Он сказал, что в этом году размах мероприятия был гораздо большим.
"На шоу 2018 года было довольно много торговли. Этот год будет хорошим. Мы не ожидаем, что возникнут какие-либо препятствия. И какие бы проблемы ни возникали в отрасли, они решаются правительством и соответствующими властными органами", - заключил он.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished