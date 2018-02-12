Выставка Signature IIJS завершилась с надеждами на лучший 2018 год

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Выставка Signature IIJS, проходившая 11-й раз подряд, и 5-я Индийская выставка оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME), которые были организованы с 9 по 12 февраля 2018 года, завершились с надеждами на рост ювелирного рынка в текущем году.

В своем выступлении главный гость мероприятия – диамантер Арункумар Мехта (Arunkumar Mehta), председатель группы Rosy Blue (Индия) и группы компаний B.Arunkumar, открывший шоу, подчеркнул, что только устойчивый видовой маркетинг сможет вернуть блеск ювелирной промышленности, сообщает портал gjepc.org.

Приветствуя гостей, председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Агарвал (Pramod Agarwal) заявил, что новый комитет организации недавно встретился с министром торговли и промышленности Индии, и вскоре представит план по продвижению индийских ювелирных изделий под "Брендом «Индия»" (Brand India) на мировых рынках.

Агарвал выделил некоторые из областей, в которых GJEPC тесно сотрудничает с правительством, чтобы модернизировать небольшие предприятия в ювелирном секторе. Среди них - создание Общих производственных центров (Common Facility Centres, CFC) в отделениях Совета по всей стране для расширения доступа к технологиям и предоставления специалистам возможности повышать навыки и качество продукции. Создание справочных бюро в офисах Совета позволит давать рекомендации для членов отрасли по увеличению экспорта; укрепление инфраструктуры индийских геммологических лабораторий позволит их сертификатам получить международное признание; также планируется расширение сети институтов дизайна для ювелиров.

Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), управляющий национальными выставками GJEPC, сказал, что шоу сможет помочь игрокам отрасли подготовиться к ожидаемому росту спроса на ювелирные изделия, который станет результатом шагов правительства по увеличению доходов в сельской местности и повышению занятости. Он сказал, что в этом году размах мероприятия был гораздо большим.

"На шоу 2018 года было довольно много торговли. Этот год будет хорошим. Мы не ожидаем, что возникнут какие-либо препятствия. И какие бы проблемы ни возникали в отрасли, они решаются правительством и соответствующими властными органами", - заключил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



