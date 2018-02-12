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22 января 2018

DDE подписала соглашение о партнерстве со Stargems для проведения алмазных тендеров

Сегодня
Новости
Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Stargems, которое позволит ей провести ряд алмазных тендеров в 2018 году. Stargems Group - международная алмазная компания, которая специализируется на поиске и поставке лучших алмазов для клиентов по всему миру.
Соглашение позволяет международным членам алмазных бирж, добывающим компаниям и поставщикам торговать и распространять необработанные алмазы на мероприятиях Stargems, организованных в штаб-квартире DDE в башне "Алмас" в Дубае. DDE – единственная на Ближнем Востоке аккредитованная алмазная биржа-член Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).
"Дубай быстро стал одним из трех крупнейших в мире центров алмазной торговли, и мы всегда пытаемся найти способы роста и развития, подключая производителей и покупателей вдоль оси Дубай - Африка и за ее пределами. Разумеется, сотрудничество со Stargems - это прекрасная инициатива, поскольку она еще больше подчеркивает позицию Дубая и DDE как глобального центра торговли для алмазной промышленности", - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный директор DMCC.
"Это захватывающая инициатива для Stargems, и мы очень рады сотрудничать с DDE, которая является синонимом самых высоких отраслевых стандартов, - сказал Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), председатель Stargems Group. - Алмазные торги становятся для нас все более важным механизмом продаж. Благодаря этим тендерам мы надеемся преодолеть разрыв между странами-производителями алмазов и огранщиками в Азии. Это партнерство гарантирует безопасный и прозрачный тендерный процесс в регулируемой среде, предоставляемой DDE".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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