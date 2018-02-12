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Вчера

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22 января 2018

Индийский экспорт бриллиантов в январе вырос на 29%

Сегодня
Новости
В январе 2017 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,08 млрд, против $1,62 млрд в январе 2017 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Импорт алмазного сырья в денежном выражении вырос на 14%, до $1,44 млрд в январе 2018 года против $1,27 млрд в январе 2017 года. По физическому объему импорт алмазов сократился до 13,3 млн каратов против 15,3 млн каратов в аналогичный период предыдущего года.
Импорт бриллиантов в Индию в январе 2017 года упал на 21%, до $136,23 млн, против $172,28 млн в январе годом ранее.
За 10 месяцев текущего финансового года (апрель-январь) экспорт бриллиантов из Индии вырос на 4%, до $19,28 млрд, против $18,50 млрд в тот же период годом ранее.
С начала текущего финансового года (апрель-январь) импорт алмазного сырья в Индию вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,53 млрд, против $13,98 млрд годом ранее. По объему этот показатель увеличился на 36%, до 162,32 млн каратов, против 119,04 млн каратов годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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