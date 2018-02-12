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22 января 2018

Прибыль Petra Diamonds в I полугодии финансового года упала на 8% до $80,1 млн

Сегодня
Новости
Petra Diamonds заявила, что её скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) снизилась на 8% до $80,1 млн в первом полугодии финансового года, против $87,1 млн в тот же период годом ранее.
Снижение основных доходов компании было связано с укреплением южноафриканского ранда, забастовкой рабочих на её операциях в Южной Африке, а также с блокировкой партии алмазов с шахты Уильямсон (Williamson) в Танзании.
Однако, как заявили в Petra, добыча алмазов увеличилась на 9,6% до 2,2 млн каратов в первом полугодии.
"Нашей задачей сейчас является продолжение работ над новыми производственными участками существующих проектов, в частности, на Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan), где продолжаются программы расширения, а также дальнейшая оптимизация нового обогатительного завода на Куллинан, - сказал главный исполнительный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar). – Проблема укрепления ранда также сосредоточила внимание на наших операционных и капитальных расходах".
Между тем продажи алмазов по объему в течение отчетного периода сократились на 5,2% до 1,8 млн каратов из-за запрета экспорта партии алмазов с шахты Уильямсон, а также из-за забастовки профсоюзов горнорабочих в ЮАР.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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