Победителем аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА стал НОВАТЭК

Сегодня

АЛРОСА подвела итоги открытого аукциона по продаже своих газовых активов. Его победителем стало ПАО «НОВАТЭК», предложившее за обе выставленные на продажу компании 30,3 млрд рублей.

Помимо ПАО «НОВАТЭК», в торгах принимало участие ООО «Статус».

На аукцион единым лотом были выставлены 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». Их продажа была одобрена Наблюдательным советом АЛРОСА 22 декабря 2017 года. Начальная цена аукциона была определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона составлял 100 млн рублей.

«Мы удовлетворены результатами аукциона. Финальная цена полностью соответствует нашим ожиданиям и рыночной оценке этих активов, − прокомментировал итоги торгов генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов. − Для нас особенно важно, что АЛРОСА смогла, наконец, реализовать непрофильные для себя газовые активы, на которые долгое время не находился покупатель. В то же время мы довольны тем, что их приобрел стратегический инвестор, который имеет огромный опыт и хорошо понимает специфику производства. В свою очередь АЛРОСА получила возможность сконцентрироваться на профильном для компании алмазодобывающем бизнесе».

АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время АО «Геотрансгаз» осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

ООО «Уренгойская газовая компания» проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.



