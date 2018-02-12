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22 января 2018
Победителем аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА стал НОВАТЭК
Помимо ПАО «НОВАТЭК», в торгах принимало участие ООО «Статус».
На аукцион единым лотом были выставлены 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания». Их продажа была одобрена Наблюдательным советом АЛРОСА 22 декабря 2017 года. Начальная цена аукциона была определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона составлял 100 млн рублей.
«Мы удовлетворены результатами аукциона. Финальная цена полностью соответствует нашим ожиданиям и рыночной оценке этих активов, − прокомментировал итоги торгов генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов. − Для нас особенно важно, что АЛРОСА смогла, наконец, реализовать непрофильные для себя газовые активы, на которые долгое время не находился покупатель. В то же время мы довольны тем, что их приобрел стратегический инвестор, который имеет огромный опыт и хорошо понимает специфику производства. В свою очередь АЛРОСА получила возможность сконцентрироваться на профильном для компании алмазодобывающем бизнесе».
АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.
В настоящее время АО «Геотрансгаз» осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.
ООО «Уренгойская газовая компания» проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.
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