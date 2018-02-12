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22 января 2018

WFDB объявила даты проведения Всемирного алмазного конгресса 2018 в Тель-Авиве

Сегодня
Новости
Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила даты проведения Всемирного алмазного конгресса 2018 года – проходящей дважды в год встречи членов WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA). Конгресс состоится в отеле Hilton в Тель-Авиве с 19 по 21 июня.
Конгресс начнется 19 июня с коктейльного вечера. Во второй день Конгресса намечено официальное открытие мероприятия, в котором примет участие высокопоставленный представитель от Израиля. Гала-ужин Конгресса состоится вечером 20 июня. Конгресс завершится в четверг, 21 июня.
Мероприятие организовано при содействии израильских организаций алмазной промышленности - Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), группы компаний «Израильский институт алмазов» (Israel Diamond Institute, IDI) и Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association).
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал, что израильская алмазная торговля уже полностью спланировала программу мероприятия.
Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) ожидает, что Конгресс будет соответствовать духу предыдущих встреч WFDB и IDMA, которые проходили в Израиле. "От имени WFDB я хотел бы поблагодарить израильскую алмазную промышленность за предложение принять у себя Конгресс. Это отличная работа, и я полностью уверен, что она будет чрезвычайно успешной, как и каждая из наших предыдущих встреч в Тель-Авиве".

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