"Антверпенские алмазные дни" завершились с высокими продажами

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Девятая по счету ярмарка "Антверпенские алмазные дни" (Antwerp Rough Diamond Days), которые проходили 14-15 февраля, завершилась с высокими продажами, сообщает IDEX Online.

Большой интерес к ярмарке на бирже алмазов Antwerp Diamond Kring проявили израильские и индийские покупатели, а также местные антверпенские диамантеры и специалисты по огранке.

"Объем алмазной торговли Антверпена в 2017 году, который составил $46 млрд, демонстрирует серьезный фундамент рынка Антверпена и делает его алмазной столицей мира, - заявили организаторы мероприятия. - Несколько торговцев алмазами, которые участвовали в мероприятии в предыдущие годы, распродали товары почти до открытия и уже были готовы регистрироваться на 10-ые Антверпенские алмазные дни с 16-17 мая 2018 года".

Председатель Antwerpsche Diamantkring Фредди Инзлихт (Freddy Inzlicht) в своем вступительном слове подчеркнул, что правление алмазной биржи намерено сильнее, чем когда-либо, совершенствовать условия торговли и возможности бизнеса как для участников биржи, так и для международных рынков.

"Нельзя было провести 9-ю по счету выставку-ярмарку в условиях сегодняшнего рынка, если бы нам не удалось создать добавленную стоимость для членов биржи, экспонентов и покупателей".



