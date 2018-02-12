Президент Замбии отправил в отставку министра горной добычи

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Президент Замбии Эдгар Лунгу отправил в отставку министра горной добычи и минерального сырья Кристофера Ялуму (Christopher Yaluma), который на прошлой неделе заявил делегатам конференции горнодобывающей промышленности в Кейптауне, что в стране было проведено очень мало геологоразведки месторождений промышленных полезных ископаемых.

Ссылаясь на заявление правительства, агентство Reuters сообщает, что Ричарда Мусукву (Richard Musukwa) назначили новым министром горнодобывающей промышленности.

Лунгу также назначил Маргарет Мванакатве (Margaret Mwanakatwe) министром финансов.

Между тем очевидных причин для изменений в кабинете министров не наблюдалось.

Бывший министр горнодобывающей промышленности страны заявил на прошлой неделе, что Замбия в настоящее время занимается геологоразведкой алмазных месторождений в рамках своей деятельности по разведке и добыче промышленных и драгоценных полезных ископаемых.

Микроалмазы были ранее найдены в западных и северных провинциях Замбии, но до сих пор никаких крупных открытий новых проектов совершено не было.

На горнодобывающую отрасль приходится 14% ВВП Замбии и 70% валютных поступлений в казну страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



