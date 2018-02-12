Маркетинг китайских ювелирных компаний переориентируется на самостоятельные покупки украшений женщинами

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Столкнувшись с замедлением глобального спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, алмазные компании со всего мира реорганизуют маркетинговые кампании, чтобы задействовать в них растущее число независимых женщин-потребителей украшений в Китае, сообщает агентство Reuters.

Китайские и международные игроки ювелирного рынка, такие как Tiffany & Co, De Beers и Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), увеличивают свои маркетинговые бюджеты на 50% в глобальном масштабе.

Цель состоит в том, чтобы рекламировать бриллианты как способ самовыражения для женщин, а не привязывать драгоценные камни к традиционным маркетинговым понятиям о браке. В Китае, который является самым быстрорастущим рынком, на это делается особый акцент.

Задача для алмазных компаний заключается в том, чтобы оставаться актуальными в то время, когда растут расходы на такую деятельность, как путешествия, а многие молодые потребители избегают традиционных представлений о браке.

DPA, представляющая такие горнодобывающие компании, как Rio Tinto и АЛРОСА, более чем в четыре раза увеличила свой глобальный маркетинговый бюджет за последние два года и планирует в 2018 году потратить $70 млн, что почти в шесть раз превышает те $12 млн, которые были потрачены в 2016 году.

Отдельные ювелирные компании в Китае также предпринимают шаги для того, чтобы организовывать рекламные кампании, направленные на самостоятельные покупки украшений женщинами.

Алан Чан (Alan Chan), заместитель генерального директора Chow Tai Fook в Гонконге, сказал: "Мы наблюдаем рыночную тенденцию к самостоятельным покупкам украшений женщинами. Растет число работающих женщин, которые финансово независимы и имеют собственный доход. Вместо того, чтобы покупать украшение раз в несколько лет, теперь это можно делать несколько раз в год".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



