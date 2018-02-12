АЛРОСА реализовала на аукционе в Израиле крупные алмазы на $13,7 млн

Сегодня

АЛРОСА подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров – массой 10,8 карата и более, который прошел в рамках Международной алмазной недели в Израиле (IDWI).

Всего компания реализовала 105 камней общей массой 1665 карат. Суммарная выручка от продаж составила $13,7 млн.

«В аукционе приняли участие более 100 компаний из разных географических центров торговли и обработки, 39 фирм признаны победителями, большинство из них – из Израиля. Торги завершились с хорошими результатами. Стоимость реализации существенно превысила стартовую цену», - прокомментировал итоги аукциона заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.

Алмазы специальных размеров – массой 10,8 карата и более – в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов. В 2018 году на израильской площадке в Рамат-Гане АЛРОСА планирует провести еще пять аукционов.



