Botswana Diamonds начинает оценку коммерческого потенциала алмазного проекта Торни Ривер

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Botswana Diamonds приступила к обзорному исследованию коммерческого потенциала алмазного проекта Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

Новое исследование призвано дополнительно уточнить содержание алмазных ресурсов, класс руды и ее ценность в пересчете на тонну.

"Критически важным аспектом будет оценка вариантов обогащения и добычи породы, - заявили в компании. - Ожидается, что эта работа займет до шести месяцев".

Botswana Diamonds также сообщила, что дальнейший анализ выполненных на сегодняшний день работ на Торни Ривер позволил произвести переоценку средней стоимости алмазов с проекта до $120 - $220 за карат.

За последние двенадцать месяцев на Торни Ривер было проведено обширное бурение, геофизические исследование и отбор проб.

По оценке компании, содержание алмазов в породе по-прежнему остается уровне 46-74 карата на сто тонн руды, а общий объем залегающего кимберлита оценивается в 1,2 – 2,1 млн тонн.

"Теперь у нас есть гораздо лучшее понимание геологии и метрики месторождения Торни Ривер. Появляется проект с показателями, аналогичными соседней шахте Клипспрингер (Klipspringer), - сказал исполнительный директор Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). – Сейчас мы проводим подробное исследование для уточнения технологических, геологических и коммерческих параметров".

Проект Thorny River объединяет лицензионные участки Фришгеваагт (Frischgewaagt), Хартбеесфонтейн (Hartbeesfontein) и Доорнривьер (Doornrivier) общей площадью 2771 гектар в провинции Лимпопо.

Данный проект расположен в восточной части системы кимберлитовых даек/трубок, на которой находятся и такие проекты, как Клипспрингер и Марсфонтейн (Marsfontein). На обоих проектах осуществляется коммерческая добыча алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



