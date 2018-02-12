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Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

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15 января 2018

Regal Assets запускает хранилище для криптовалют в Дубае

Сегодня
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Regal RA DMCC, дочерняя компания Regal Assets Inc, всемирно известной инвестиционной компании в области золота, и первой компании на Ближнем Востоке, получившей лицензию на операции с криптовалютами, первой в мире выпустила решение для «глубокого холодного хранения» криптовалют для инвесторов и трейдеров, сообщает пресс-служба DMCC.
Владельцы криптоактивов теперь смогут хранить свои биткойны и другие криптовалюты в хранилище, расположенном в Башне "Алмас" в Дубае - штаб-квартире DMCC.
"В основе долгосрочного стратегического плана развития DMCC лежит использование технологий и инноваций для включения в торговлю новых рынков, отраслей и клиентов. Данное новшество воплощает этот подход и, без сомнения, станет хорошей новостью для международного криптовалютного рынка", - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный директор DMCC.
Тайлер Галлахер (Tyler Gallagher), генеральный директор Regal Assets DMCC, заявил: "Инвесторы по всему миру видят потенциал, заложенный в криптовалютах, но они неохотно хранят большое их количество в онлайн-кошельках и биржах из-за высокого риска взлома, кражи личных данных, вредоносного ПО и других проблем, которые могут буквально уничтожить все инвестиции".
Согласно заявлению Regal Assets, система безопасности включает в себя создание автономных блоков с использованием специального алгоритма, построенного на основе платформы блокчейн. Затем ключ печатается в автономном режиме в защищенной среде на специализированном кошельке и помещается в хранилище DMCC. Инвесторы могут приобретать дополнительные криптовалюты или продавать их в любое время.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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