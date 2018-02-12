Зимбабве потребуется помощь Ботсваны для переработки алмазного сырья из Маранге

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Зимбабве попросит у Ботсваны помощи для переработки алмазного сырья из Маранге (Marange), чтобы повысить ценность своих алмазов, сообщает местное издание Herald.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который совершил поездку в алмазную компанию Diamond Trading Company Botswana в Габороне, заявил в интервью газете, что в данный момент между двумя странами активно ведутся переговоры, после которых будет подписано соответствующее соглашение.

Мнангагва сказал, что эта договоренность станет одной из составных частей разрабатываемой новой алмазной политики Зимбабве.

"Да, в Зимбабве у нас есть алмазы, но на самом деле у нас нет алмазной политики. Сейчас мы разрабатываем политику, обсуждая с Ботсваной, Намибией и Анголой возможность получения помощи в разработке алмазной политики для Зимбабве", - сказал президент.

Как утверждают в Herald, алмазы из Маранге будут отправлены в DTC Botswana для предварительной очистки и последующей огранки.

DTC Botswana – совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны.

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) ранее заявил, что алмазы начнут поступать в Ботсвану для переработки в июне.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



