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15 января 2018

Ожидается рост спроса на золото в Китае в Новый год по лунному календарю

Вчера
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Ожидается, что спрос на золото в Китае на Новый год по лунному календарю будет расти, несмотря на более высокие цены на металл. По мнению аналитиков рынка, в Китае уже наблюдается улучшение спроса на золото в преддверии праздников, сообщает Kitco News. Китайский Новый год Собаки начнется 16 февраля.
"(Спрос) определенно начал расти в конце (прошлого) года, и в 2018 году эта тенденция, вероятно, продолжится, - отметил Дэниел Хэйнс, главный аналитик банка ANZ по сырьевым товарам. – Также наблюдался относительно высокий спрос в январе и перед китайским Новым годом. Мы ожидаем, что в 2018 году рост спроса будет исчисляться двузначными цифрами".
Аналитик Capital Economics Симона Гамбарини также ожидает высокого спроса в преддверии Нового года по лунному календарю. "На основании размеров наценок к международным ценам на золото можно сделать вывод о том, что спрос перед китайском Новым годом оставался относительно высоким".
Однако позитивные тенденции могут не продлиться весь 2018 год: так, в Capital Economics ожидают небольшого снижения потребления золота в течение года. "Народный банк Китая не наращивал свои официальные резервы золота с октября 2016 года. Теперь цены на золото повысились, стоимость золотых запасов банка также выросла, что уменьшило стимул покупать больше золота", - отметила Гамбарини.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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