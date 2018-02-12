АЛРОСА провела первичную оценку заявок конкурса по возобновлению добычи на трубке «Мир»

Вчера

АЛРОСА провела первичную оценку заявок открытого конкурса проектов по возобновлению добычных работ на месторождении «Мир». Экспертная группа рассмотрела все заявки, поступившие от сотрудников АЛРОСА, представителей российских и зарубежных компаний, научных академических и отраслевых институтов, проектных организаций и частных лиц.

По итогам отборочного тура к следующему этапу конкурса допущено 33 заявки, авторам которых предоставлен доступ к расширенной информации для более детальной подготовки проектов.

Финалисты конкурса будут определены решением экспертной группы на заседании 12 марта 2018 года. Победителя и призеров конкурса установит Конкурсная комиссия, председателем которой назначен первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АЛРОСА Игорь Соболев, заместителем председателя – Андрей Черепнов, главный инженер АЛРОСА.

В ходе первого этапа конкурса поступило много интересных предложений от участников по возобновлению добычных работ на подземном руднике «Мир», включая достаточно новаторские решения по использованию замораживающих и тампонажных технологий, а также дистанционной и роботизированной техники.

Главная задача конкурса — это поиск решений по скорейшему возобновлению эксплуатационной деятельности рудника, которая будет отвечать всем требованиям безопасности ведения работ. Предложения, прошедшие отборочный тур, весьма разнообразны.

Итоги конкурса компания подведет 21 марта 2018 года. Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн рублей.



