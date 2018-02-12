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15 января 2018

Botswana Diamonds и АЛРОСА начнут совместные геологоразведочные работы в пустыне Калахари

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Sunland Minerals, совместное предприятие Botswana Diamonds и АЛРОСА, начнет геологоразведочные работы в Ботсване в первой половине 2018 года.
Целью программы геологоразведочных работ является исследование 15 ранее выявленных приоритетных геофизических задач в Центральном заповеднике Калахари, а именно участков PL232- 235 и PL001-004.
Геомагнитные исследования дополнят полученные ранее данные аэромагнитной и гравиметрической разведки.
Программа отбора проб грунта будет производиться в сочетании с геомагнитными съемками. Её цель - превратить геофизические цели, которые уже были идентифицированы, в цели для последующего бурения.
"Эта фаза работы контролируется группой исследователей из Botswana Diamonds и полностью финансируется компанией", - сказано в сообщении предприятия.
Между тем Botswana Diamonds получила £500 000 после размещения 50 млн новых обыкновенных акций среди новых и существующих инвесторов по цене 1 пенс за одну акцию.
Выручка от размещения будет использована для финансирования текущих исследований алмазных месторождений в Южной Африке и Ботсване.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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