Lucapa получила первые алмазы с проекта Мотаэ в Лесото

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Lucapa Diamond заявила, что ей удалось добыть первые алмазы на кимберлитовом проекте Мотаэ (Mothae) в Лесото, который продолжает вводиться в эксплуатацию в соответствии с графиком. В стадию коммерческого производства проект должен войти во второй половине текущего года.

Крупнейший из алмазов, полученных в первом испытательном прогоне обогатительной установки, имеет вес 6,6 карата, заявил управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Он сказал, что алмазы были добыты на существующей обогатительной установке и с использованием инфраструктуры, которая была досрочно отремонтирована в рамках программы отбора валовых проб.

"Как мы уже сообщали ранее, программа отбора валовых проб предназначена для того, чтобы предоставить дополнительные данные об алмазных ресурсах и увеличить жизненный цикл проекта, а также принести раннюю прибыль, - заявил Везеролл. - Строительство нового завода по переработке руды производительностью 150 тонн в час, включая цех по извлечению крупных алмазов с рентгеновским сортировщиком, продолжается по графику. Ввод предприятия в эксплуатацию и начало коммерческого производства запланированы на второй квартал 2018 года".

Первые алмазы с Мотаэ были получены из остаточного материала и кимберлитовых отвалов, которые не были включены в перечень ресурсов проекта по JORC, заключил Везеролл.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



