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15 января 2018

Бангкокская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрирует мастерство тайских ювелиров

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Департамент содействия международной торговле Министерства торговли Таиланда с 21 по 25 февраля организует Бангкокскую выставку драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair, BGJF), посвященную известному во всем мире культурному наследию Таиланда и изысканному мастерству тайских ювелиров.
Генеральный директор мероприятия Чантира Джимрейват Виватрат (Chantira Jimreivat Vivatrat) сказала, что выставка-ярмарка станет важным этапом продвижения и поддержки крупных тайских производителей, а также малых и средних предприятий, позволяя им расширить свой бизнес на международных рынках. Кроме того, она предоставит возможность наладить деловые контакты и торговлю с партнерами по бизнесу в Таиланде и других странах.
"61-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий предлагает участникам возможность встретиться с производителями, дистрибьюторами и более чем 900 ведущими экспортерами из Таиланда и других стран, которые будут демонстрировать все категории продуктов в ювелирной промышленности на более чем 2200 стендах. Будут присутствовать экспоненты из таких стран и регионов, как США, Китай, Япония, Гонконг, Индия, Шри-Ланка и страны АСЕАН. Департамент содействия международной торговле ожидает, что ярмарка в этом году позволит осуществить продажи более чем на 2 млрд тайских бат и привлечь более чем 20 000 международных покупателей и посетителей", - добавила Виватрат.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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