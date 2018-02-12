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15 января 2018

Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ в 2017 году составила 200 млрд рублей

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АК «АЛРОСА» (ПАО), головная компания Группы АЛРОСА, опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2017 год.
Выручка АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ за 2017 год составила 200,039 млрд рублей. Снижение выручки по сравнению с 2016 годом обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Кроме того, на объем выручки повлияло изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции – увеличение продаж мелкоразмерной продукции в первой половине 2017 года в соответствии с ростом спроса в Индии.
АК «АЛРОСА» (ПАО) является частью Группы АЛРОСА, включающей 58 юридических лиц, в связи с чем отчетность компании по РСБУ не позволяет сделать вывод о финансовых результатах деятельности всей Группы, отмечается в пресс-релизе АЛРОСА.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ за 2017 год составила 16,854 млрд рублей. Основным фактором снижения чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ по итогам 2017 года является переоценка инвестиций в акции дочерней компании – АЛРОСА-Нюрба, акции которой в 2017 году заметно снизились в цене.
"Тем не менее, снижение чистой прибыли в результате переоценки инвестиций в акции не является отражением операционной или финансовой эффективности АЛРОСА. Этот фактор также не будет иметь влияния на результаты Группы по МСФО", - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.

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