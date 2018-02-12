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15 января 2018

Глава АЛРОСА встретился с Министром иностранных дел Бельгии

Сегодня
Новости
Генеральный директор и председатель правления АЛРОСА Сергей Иванов провел рабочую встречу с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом и главой Антверпенского международного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) Стефаном Фишлером.
Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием двухстороннего сотрудничества в области алмазной торговли, а также сотрудничества в рамках отраслевых международных организаций.
«Бельгия является крупнейшим мировым центром алмазной торговли и крупнейшим торговым партнером АЛРОСА, на сегодняшний день на ее долю приходится около половины продаж алмазного сырья компании. Многолетний опыт и экспертиза, развитая инфраструктура, благоприятные условия ведения бизнеса и принимаемые руководством страны меры по содействию развитию отрасли – все это делает Антверпен привлекательным не только для АЛРОСА, но и для множества других участников мирового алмазно-бриллиантового рынка. Мы высоко ценим существующий высокий уровень взаимодействия с Бельгийской стороной и будем стремиться к дальнейшему развитию и укреплению нашего сотрудничества», - отметил Сергей Иванов.
АЛРОСА имеет долгую историю плодотворного сотрудничества с Бельгией. В Антверпене работает торговый офис компании – ALROSA BELGIUM. В новом контрактном периоде 2018-2020 годов АЛРОСА заключила долгосрочные контракты с 22 компаниями из Бельгии на поставку алмазов ювелирного качества, кроме того, около сотни компаний имеют возможность закупать камни в рамках аукционов и спотовых продаж. В 2013 году АЛРОСА и AWDC, представляющий интересы бельгийского алмазного бизнеса, заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение, в частности, предусматривает содействие развитию алмазной торговли, взаимодействие по проблематике Кимберлийского процесса, реализацию образовательных программ и обмен информацией.

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