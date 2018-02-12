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15 января 2018

Stellar получила $3 млн от компании NWF для разработки проекта Тонго-Тонгума

Сегодня
Новости
Stellar Diamonds заявила, что получила необеспеченный кредит в размере $3 млн от Newfield Resources (NWF), который будет использоваться для начала разработки инженерного плана проекта Тонго-Тонгума (Tongo-Tonguma) и бурения рудника.
Компания заявила, что при предварительной поддержке акционеров и директоров Stellar австралийская геологоразведочная компания NWF может получить в совокупности 29,80% выпущенного акционерного капитала Stellar.
"Хотя переговоры с NWF находятся на очень продвинутом этапе, и это объявление было обнародовано с одобрения NWF, нет никакой уверенности в том, что компании будет сделано какое-либо предложение или определены окончательные условия этого предложения", - заявили в Stellar.
Недавно Stellar сообщила, что она находится на продвинутом этапе переговоров с NWF относительно возможной покупки всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала компании.
В соответствии с условиями предложения акционеры Stellar и владельцы прав на обыкновенные акции компании получат в общей сложности 95,5 млн бумаг NWF, что составит примерно 16,4% увеличенного акционерного капитала NWF.
Предложение стремится объединить бизнес-интересы NWF и Stellar в Сьерра-Леоне и обеспечить необходимое финансирование для разработки дорогостоящего проекта Тонго-Тонгума, которым Stellar владеет как на основании собственных лицензий, так и через соглашение по распределению доходов с Octea Mining.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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