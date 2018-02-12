Совместное предприятие правительства Намибии и De Beers продает рудник Элизабет Бей

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Namdeb, совместное предприятие между правительством Нмибии и De Beers, продает рудник Элизабет Бей (Elizabeth Bay), расположенный на юго-западном побережье страны вблизи города Людериц, сообщают СМИ.

В прошлом году на руднике Элизабет Бей было добыто около 200 000 каратов алмазов, его закрытие затронет почти 160 рабочих.

"После недавнего обзора деятельности был сделан вывод о том, что лучший способ обеспечить более длительное будущее для рудника, за пределами текущей прогнозируемой жизни до 2019 года, - это найти более подходящего оператора", - заявила пресс-секретарь Namdeb Полин Томас (Pauline Thomas) в интервью Reuters.

Неназванный представитель профсоюза рабочих в октябре прошлого года заявил, что Namdeb планирует закрыть четыре шахты к 2022 году, сосредоточившись на морских операциях.

Наземные алмазные шахты практически истощились в Намибии.

Также будут закрыты Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Саутерн Коустал (Southern Coastal).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



