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Бриллиантам не хватает взаимозаменяемости, чтобы стать крупным инвестиционным продуктом - Зимниски

Подлинные бриллианты никогда не будут перспективным и широко распространенным инвестиционным продуктом только потому, что им по своей природе не хватает взаимозаменяемости, это означает, что все они являются уникальными, согласно мнению Пола Зимниски...

12 февраля 2018

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Смоленский «Кристалл» пригласил к сотрудничеству ювелирные компании

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Смоленское Производственное объединение «Кристалл», один из ведущих производителей бриллиантов в России, пригласил к сотрудничеству как крупных российских производителей ювелирных украшений, так и индивидуальных предпринимателей-ювелиров для приобретения бриллиантов собственного производства оптом и в розницу.
Высококвалифицированные специалисты предприятия производят широкий ассортимент бриллиантов с полным спектром качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой формы огранки и разнообразных фантазийных и оригинальных форм.
Заинтересованным в сотрудничестве сторонам предлагаются конкурентные цены непосредственно от производителя; доступ к широкому ассортименту бриллиантов различных размеров, качественно-цветовых характеристик и форм огранки; адаптивные сервисные и логистические услуги; гарантии честного и ответственного ведения бизнеса с государственной компанией.
ПО «Кристалл» имеет офисы продаж в Смоленске, Москве, Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.
Электронные адреса офисов продаж: Смоленск: msp@kristallsmolensk.com Москва: moscowsales@kristallsmolensk.com Антверпен: info@smolensk.be Гонконг: martin@smolensk.com.hk Нью-Йорк: nsenyukhin@kristallsmolensk.com Дубай: uae.kristall@hotmail.com

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