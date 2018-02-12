Смоленский «Кристалл» пригласил к сотрудничеству ювелирные компании

Высококвалифицированные специалисты предприятия производят широкий ассортимент бриллиантов с полным спектром качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой формы огранки и разнообразных фантазийных и оригинальных форм.
Заинтересованным в сотрудничестве сторонам предлагаются конкурентные цены непосредственно от производителя; доступ к широкому ассортименту бриллиантов различных размеров, качественно-цветовых характеристик и форм огранки; адаптивные сервисные и логистические услуги; гарантии честного и ответственного ведения бизнеса с государственной компанией.
ПО «Кристалл» имеет офисы продаж в Смоленске, Москве, Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.
Электронные адреса офисов продаж: Смоленск: msp@kristallsmolensk.com Москва: moscowsales@kristallsmolensk.com Антверпен: info@smolensk.be Гонконг: martin@smolensk.com.hk Нью-Йорк: nsenyukhin@kristallsmolensk.com Дубай: uae.kristall@hotmail.com