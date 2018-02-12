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15 января 2018

Mountain Province объявила результаты первых алмазных торгов 2018 года

Сегодня
Новости
Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты недавно проведенных первых алмазных торгов 2018 года. Торговая сессия стала самой результативной в финансовом плане из всех ранее проводившихся и принесла компании в общей сложности $27,3 млн при средней цене за карат в $78 и $83 - на стандартной основе.
Выставленные на торги алмазы были получены в результате последнего разделения продукции в 2017 году. Более высокая стоимость проданного сырья отражает улучшенную сортировку продукции по размерам, а также качество фантазийных и специальных камней. Кроме того, благодаря высокому спросу цены выросли в среднем примерно на 7% по сравнению с предыдущими продажами в декабре.
"Наши январские торги побили все рекорды с точки зрения доходов и активности клиентов. В торгах участвовали более 200 компаний, сделавших 140 ставок и принесших самую крупную на сегодняшний день выручку. Особенно многообещающим является то, что вся продукция продемонстрировала прирост в цене, особенно в категории крупных и специальных алмазов при рекордных на сегодняшний день для Mountain Province ценах за карат и стоимости отдельного единичного алмаза", - заявил Рид Маки (Reid Mackie), вице-президент Mountain Province по алмазному маркетингу.
Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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