Mountain Province объявила результаты первых алмазных торгов 2018 года

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила результаты недавно проведенных первых алмазных торгов 2018 года. Торговая сессия стала самой результативной в финансовом плане из всех ранее проводившихся и принесла компании в общей сложности $27,3 млн при средней цене за карат в $78 и $83 - на стандартной основе.

Выставленные на торги алмазы были получены в результате последнего разделения продукции в 2017 году. Более высокая стоимость проданного сырья отражает улучшенную сортировку продукции по размерам, а также качество фантазийных и специальных камней. Кроме того, благодаря высокому спросу цены выросли в среднем примерно на 7% по сравнению с предыдущими продажами в декабре.

"Наши январские торги побили все рекорды с точки зрения доходов и активности клиентов. В торгах участвовали более 200 компаний, сделавших 140 ставок и принесших самую крупную на сегодняшний день выручку. Особенно многообещающим является то, что вся продукция продемонстрировала прирост в цене, особенно в категории крупных и специальных алмазов при рекордных на сегодняшний день для Mountain Province ценах за карат и стоимости отдельного единичного алмаза", - заявил Рид Маки (Reid Mackie), вице-президент Mountain Province по алмазному маркетингу.

Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



