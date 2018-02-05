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15 января 2018

Владимир Путин провел встречу с главой АЛРОСА

Сегодня
Новости
На встрече главы АЛРОСА Сергея Иванова с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась во вторник, обсуждалась деятельность алмазодобывающей компании и ее дальнейшие планы.
На совещании обсуждались такие важные для госкомпании темы, как авария на руднике "Мир", Верхне-Мунское месторождение, которое готовится к запуску, а также перспективы и планы АЛРОСА.
Кроме того, на встрече Иванов показал Путину два самых дорогих в истории российской и советской алмазодобычи алмаза, один из которых - розовый - весит 28 каратов. По словам главы АЛРОСА, их добыли на россыпных месторождениях дочерней компании «Алмазы Анабара» в конце 2017 года.
Глава АЛРОСА и президент РФ обсудили последствия аварии на руднике «Мир» в августе 2017 года и компенсации пострадавшим, а также негативное воздействие аварии на финансовые показатели компании.
Между тем, по словам Иванова, АЛРОСА в 2017 году вышла на рекордный уровень алмазодобычи, которая составила почти 40 млн каратов.
Глава АЛРОСА также сообщил Путину, что новое Верхне-Мунское месторождение планируется к запуску осенью этого года, и на нем будет создано около 700 рабочих мест.

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