Цепочкам поставок ведущих ювелирных компаний недостает прозрачности - Human Rights Watch

Сегодня

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) изучила цепочки поставок 13 ведущих ювелирных брендов, которые в совокупности обеспечивают около 10% мировых продаж ювелирных изделий, заявив, что большинство компаний не соответствуют принципам полной отслеживаемости поставок своих бриллиантов и золота.

В обширном докладе «Скрытая стоимость ювелирных изделий: права человека в цепочках поставок и ответственность ювелирных компаний» (The Hidden Cost of Jewelry: Human Rights in Supply Chains and the Responsibility of Jewelry Companies) говорится, что ювелиры также недостаточно оценивают риски нарушения прав человека.

Из исследованных компаний Boodles, Bulgari, Cartier, Chopard, Christ, Harry Winston, Pandora, Signet Jewelers, Tanishq и Tiffany & Co. ответили на запрос о предоставлении информации, в то время как Kalyan, Rolex и TBZ проигнорировали запросы общественной организации.

Тем не менее, эти три компании были изучены с помощью общедоступной информации.

"Все ювелирные компании должны внедрять надежные гарантии соблюдения прав человека, иначе они рискуют внести свой вклад в их нарушение", - говорится в рекомендациях, содержащихся в докладе.

Также, полагают в HRW, необходимо установить цепь ответственности и обеспечения сохранности в поставках золота и бриллиантов путем документирования деловых операций по всей цепочке поставок вплоть до месторождения, в том числе путем предоставления поставщиком подробных данных о происхождении продукции.

HRW заявила, что ни одна из 13 ювелирных компаний не может похвастаться «отличными» показателями по данному аспекту своей деятельности, хотя Tiffany & Co. получила «сильный» рейтинг за свои новаторские усилия по получению сырья из ответственных источников.

Усилия Bulgari, Cartier, Pandora и Signet были оценены как «умеренные».

Boodles, Chopard, Christ и Harry Winston были признаны «слабыми» по данному показателю из-за того, что они «предпринимали мало шагов по получению сырья из ответственных источников», в то время как Tanishq показал «очень слабый» результат из-за «отсутствия каких-либо доказательств» стремления к получению ответственно добытого сырья.

Между тем три компании, от которых не удалось добиться ответа на запрос HRW, в рейтинг не попали.

"Наши исследования также показали, что многие компании чрезмерно полагаются на Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) при надзоре за соблюдением прав человека, - сказано в сообщении HRW. - RJC позиционирует себя как лидер ответственного бизнеса в ювелирной отрасли, но имеет недостатки в системах управления, стандартов и сертификации. Несмотря на эти недостатки, многие ювелирные компании используют сертификацию RJC, чтобы представить свое золото и бриллианты как «ответственно добытые». Этого недостаточно".

Между тем, в докладе приводятся данные о тяжелых условиях, в которых иногда добываются драгоценные минералы и металлы. Среди них – месторождения, на которых, как утверждается, в опасных условиях работают дети, получая увечья или даже погибая.

"Многие ювелиры могут сделать больше, чтобы узнать, запятнаны ли их золото или бриллианты детским трудом или другими нарушениями прав человека, - говорит директор подразделения HRW по правам детей Джулиан Киппенберг. - Когда люди покупают ювелирные изделия в День святого Валентина, они должны спросить у своего ювелира, что он сделал для того, чтобы узнать о происхождении данного украшения".



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished