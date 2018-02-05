Израильские власти помогут алмазной промышленности в стране гарантированными кредитами

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Комитет по кредитованию и развитию алмазной промышленности Израиля под председательством Наама Кауфмана-Фасса (Naama Kaufman-Fass) недавно представил свои рекомендации министру экономики и промышленности страны Эли Коэну. Комитет был создан по просьбе израильских диамантеров, которые жаловались, что их способность конкурировать на глобальном уровне с такими странами, как Индия и Катар, в последние годы снизилась.

Рекомендации включают в себя специальную помощь для алмазных торговцев в рамках фонда кредитования для малого и среднего бизнеса, который позволит предоставлять займы объемом 1 млрд шекелей (около $280 млн) для финансирования зарубежных конференций, направленных на привлечение покупателей к Израиль, и государственную помощь в создании ограночных мощностей для крупных алмазов.

Комитет установил, что 70% предприятий алмазного сектора с оборотом до $3 млн страдают от кризиса кредитования, который в основном связан с их зависимостью от банков, классифицирующих деятельность в алмазном секторе как высокорисковую из-за отсутствия надлежащего обеспечения займов. Комитет рассмотрел тенденции в этом секторе при разработке мер, способных устранить барьеры, затрудняющие получение кредитов алмазными торговцами.

Кауфман-Фасс сказал: "Реализация рекомендаций комитета вместе с деятельностью лидеров алмазного сектора в отношении Закона о запрете на отмывание денег и перехода на полную отчетность в Налоговом управлении Израиля поможет развить все аспекты данной отрасли – как кредитный, так и коммерческий".

Эли Коэн сказал: "Эти меры призваны предоставить новые инструменты и решить проблемы алмазных торговцев, одновременно снижая регуляторную нагрузку, что приведет к росту производства и экспорта".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



