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15 января 2018

НПП «Буревестник» завершило строительство нового производственного комплекса

Сегодня
Новости
Входящее в группу АЛРОСА научно-промышленное предприятие «Буревестник» завершило строительство собственного комплекса по выпуску оборудования для обогащения алмазосодержащих руд и сырья в петербургской особой экономической зоне, сообщает "Коммерсант".
Стоимость комплекса составила порядка 1,9 млрд рублей, а ввод новых мощностей в эксплуатацию запланирован на апрель 2018 года, при этом строительство площадки завершилось с опозданием.
На новое производство будут переведены действующие мощности «Буревестника» с Малоохтинского проспекта. План продаж продукции, производимой на этой площадке, в текущем году должен составить 1,3 млрд рублей. Максимальная мощность нового завода в ОЭЗ в денежном выражении составит 2,8 млрд рублей, достичь ее планируется к 2022 году, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе АЛРОСА. При этом аналитики отмечают, что, учитывая принадлежность к мировому лидеру по добыче алмазов, предприятие не будет испытывать проблем со сбытом продукции.
«Буревестник» продает оборудование как АЛРОСА, так и другим крупным производителям алмазов. В конце января сообщалось, что он поставил и ввел в эксплуатацию 27 люминесцентных сепараторов на новой обогатительной фабрике месторождения Куллинан (Cullinan) в ЮАР, принадлежащей Petra Diamonds Аналитические приборы производства НПП «Буревестник» экспортируются в ОАЭ, Индонезию и Сингапур.

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