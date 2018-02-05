Алмазная торговля в Антверпене замедлилась в 2017 году

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В прошлом году объем алмазной торговли в Бельгии уменьшился, а в стране сократились поставки как бриллиантов, так и алмазов.

Бриллиантовый экспорт упал на 3,4% до $11,4 млрд за прошлый год, сообщили представители Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC). По объему экспорт снизился на 8% до 5 млн каратов, в то время как средняя цена обработанных камней поднялась на 4,6% до $2276 за карат. Чистый экспорт бриллиантов - представляющий собой экспорт минус импорт - упал на 34% до $269,2 млн.

"В то время как спрос на бриллианты во всем мире находился под давлением ... мы отмечаем, что спрос со стороны наиболее важных рынков, а именно Китая и США, постепенно восстановился, - сообщили в AWDC. - Следовательно, рынок бриллиантов продолжает испытывать трудности, но спад менее выражен, чем в прошлом году".

В то время как алмазный импорт упал в денежном выражении на 11% до $10,73 млрд, он подскочил на 6% в объеме до 95,3 млн каратов, а средняя цена упала на 16% до $113 за карат. Спрос на небольшие, более дешевые неограненные камни вырос в прошлом году, что привело к снижению средней цены на мировом рынке, пояснила организация.

Экспорт алмазов по стоимости снизился на 0,9% до $12,61 млрд, в то время как чистый экспорт составил $1,88 млрд против чистого экспорта в $638,4 млн годом ранее.

Сальдо алмазной торговли, отражающее разницу между чистым импортом и экспортом, выросло более чем вдвое до $2,15 млрд в пользу экспорта, против $1,05 годом ранее.



